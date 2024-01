Histoires créatives Place de l’Hôtel de Ville Mauléon, jeudi 25 avril 2024.

Histoires créatives Place de l’Hôtel de Ville Mauléon Deux-Sèvres

Colorie, prends en photo et regarde ton dessin s’animer grâce à une application une nouvelle façon de créer et partager des histoires, en laissant libre cours à son imagination !

À partir de 6 ans, sur réservation.

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheques@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 15:30:00

fin : 2024-04-25 17:30:00



L’événement Histoires créatives Mauléon a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Bocage Bressuirais