Histoires courtes par Rougeline Flers, 6 novembre 2022, Flers.

Histoires courtes par Rougeline Flers

2022-11-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-06

Flers Orne

Éventail d’histoires courtes, chansonnettes et devinettes pour le plein air : forêt, prairie ou jardin public ou l’intérieur ! Rougeline ne se déplace qu’en marchant. En effet, elle fait tous ses voyages à pied ! Ce jour-là, allez savoir pourquoi, elle s’est égarée au Musée du Château de Flers. Alors elle demande son chemin aux visiteuses et visiteurs du musée et en profite pour faire une petite pause réparatrice car… elle a mal aux pieds. Pendant cet intermède, elle s’amusera de rencontrer Igor, un musicien voyageur qui cherche la gare pour son prochain départ… » nPour un public familial, à partir de 3 ans, durée 40 mi Gratuit, sur inscription

Éventail d’histoires courtes, chansonnettes et devinettes pour le plein air : forêt, prairie ou jardin public ou l’intérieur ! Rougeline ne se déplace qu'en marchant. En effet, elle fait tous ses voyages à pied ! Ce jour-là, allez savoir…

https://montagnesdenormandie.fr/

Éventail d’histoires courtes, chansonnettes et devinettes pour le plein air : forêt, prairie ou jardin public ou l’intérieur ! Rougeline ne se déplace qu’en marchant. En effet, elle fait tous ses voyages à pied ! Ce jour-là, allez savoir pourquoi, elle s’est égarée au Musée du Château de Flers. Alors elle demande son chemin aux visiteuses et visiteurs du musée et en profite pour faire une petite pause réparatrice car… elle a mal aux pieds. Pendant cet intermède, elle s’amusera de rencontrer Igor, un musicien voyageur qui cherche la gare pour son prochain départ… » nPour un public familial, à partir de 3 ans, durée 40 mi Gratuit, sur inscription

Flers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par