Pyrénées-Atlantiques

Histoires, comptines, bricolage et Cie
1 Rue des Écoles Toki-Toki
Bidart
Pyrénées-Atlantiques

2023-02-22 – 2023-02-22

Toki-Toki 1 Rue des Écoles

Bidart

Fany Comptines et Cie te présente son « Tablier des couleurs » pour chanter et écouter des histoires colorées. Suivi de l'activité manuelle : « Créé ton masque d'arlequin ». Histoires et atelier pour enfants (4-6 ans).

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart

