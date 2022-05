Histoires chantées vertes et pas mûres Ingwiller, 14 mai 2022, Ingwiller.

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14

EUR Anak-anak / Jeanne BARBIERI et Xavier FASSION

Ça se passe à notre époque, de nos jours, sur terre. Les rues sont pleines de gens qui marchent, le progrès progresse, le soleil remplace les fiches de paye, le vent reprend son souffle, Dieu a perdu sa barbe, les éponges se taisent et la nuit tombe sans se faire mal.

Ils sont deux, d’un vert à faire pâlir un gazon anglais, à vous raconter d’authentiques histoires qui pourraient

bien être les vôtres, passant de l’observation aiguë des choses de la vie ordinaire à l’exploration plus ou moins sécurisée de notre folie cachée, débusquant les petits riens qui mènent parfois aux grands doutes.

Le spectacle est composé de saynètes qui nous font passer de la tête aux pieds et du coq à l’âne pour visiter divers aspects de notre vie. Les textes sont en majorité présentés sous une forme chantée, d’autres sont dits -plus ou moins vigoureusement – toujours accompagnés d’une manipulation d’objets, dans une mise en scène résolument théâtrale. Le duo privilégie un jeu qui brouille la frontière entre spectacle et coulisses, salle et plateau. Il aime jouer au plus près du public, l’inviter dans sa cuisine, le faire vibrer dans son espace de jeu, et le préfère compagnon de traversée plutôt que témoin.

Écriture, conception, composition, percussions et jeu : Xavier FASSION

Voix et objets : Jeanne BARBIERI

Mise en scène : Chiara VILLA

Sonorisation et régie son : Lior BLINDERMANN

Création lumière : Morgane VIROLI

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/14-mai-2022-17h-histoires-chantees-vertes-et-pas-mures-anak-anak

