Histoires cachées ici… Place Jean Pronteau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 18h à 19h15

Le samedi 24 juillet 2021

de 16h à 17h15

Le vendredi 27 août 2021

de 16h à 17h15

Le samedi 28 août 2021

de 16h à 17h15

gratuit

Balade contée bilingue Français / Langue des Signes Française dans le 14ème arrondissement La Compagnie des Corps Bruts et la Compagnie la Fausta proposent un spectacle bilingue en déambulation dans le 14ème arrondissement, Place de la Garenne, entre maisons ouvrières, immeubles et jardins. Pas à pas le lieu révèle ses mystères, anecdotes étonnantes ou histoires fantasmées. Au fil des contes et de la marche, les univers se succèdent et se déplient, comme en écho. Quatre histoires, quatre artistes d’horizons différents (conteuse, comédienne signante, mime et danseuse, musicien) emmènent le public dans un voyage imaginaire. Ainsi se crée un espace d’échange ludique et poétique, pour un public sourd et entendant, où chacun découvre la richesse de la langue de l’autre.

Avec Célia Chauvière, Marius Fourcade, Ariane Pawin, Marie Zegers de Beyl Tout public à partir de 8 ans ; Durée : 1h15

2021-07-23T18:00:00+02:00_2021-07-23T19:15:00+02:00;2021-07-24T16:00:00+02:00_2021-07-24T17:15:00+02:00;2021-08-27T16:00:00+02:00_2021-08-27T17:15:00+02:00;2021-08-28T16:00:00+02:00_2021-08-28T17:15:00+02:00

© Compagnie la Fausta

