Histoires aux quatre vents Médiathèque les Quatre Vents Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

Histoires aux quatre vents Médiathèque les Quatre Vents, 2 février 2022, Le Loroux-Bottereau. Histoires aux quatre vents

Médiathèque les Quatre Vents, le mercredi 2 février à 16:00 Entrée libre

Dominique Posca de la Compagnie Mano&Co vient ravir vos yeux et vos oreilles d’histoires en tous genres. Médiathèque les Quatre Vents Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T16:00:00 2022-02-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque les Quatre Vents Adresse Le Loroux-Bottereau Ville Le Loroux-Bottereau lieuville Médiathèque les Quatre Vents Le Loroux-Bottereau Departement Loire-Atlantique

Médiathèque les Quatre Vents Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-loroux-bottereau/