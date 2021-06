Asserac Bibliothèque Asserac, Loire-Atlantique Histoires au pré pour les enfants Bibliothèque Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Moment de lecture à l’ombre du mûrier … En cas de pluie, les lectures se dérouleront dans la bibliothèque.

Bibliothèque 14 Rue de la Fontaine 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T17:00:00;2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-17T16:00:00 2021-07-17T17:00:00;2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T17:00:00

