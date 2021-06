Assérac Assérac Asserac, Loire-Atlantique HISTOIRES AU PRÉ POUR LES ENFANTS Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

Loire-Atlantique

HISTOIRES AU PRÉ POUR LES ENFANTS Assérac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Assérac. HISTOIRES AU PRÉ POUR LES ENFANTS 2021-07-03 – 2021-07-03 Bibliothèque 14 Rue de la Fontaine

Assérac Loire-Atlantique Moment de lecture à l’ombre du mûrier … En cas de pluie, les lectures se dérouleront dans la bibliothèque. bibliotheque@asserac.fr +33 2 40 01 72 86 Moment de lecture à l’ombre du mûrier … En cas de pluie, les lectures se dérouleront dans la bibliothèque. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Asserac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Assérac Adresse Bibliothèque 14 Rue de la Fontaine Ville Assérac lieuville 47.43081#-2.39198