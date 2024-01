Histoires Au Bout Du Fil Au téléphone Paris, jeudi 1 février 2024.

Histoires Au Bout Du Fil Une plateforme d’artistes locaux qui vous racontent ou vous chantent des histoires. 20 à 30 mn rien que pour vous, en direct au téléphone. Prenez rdv, sans limite d’âge, ni justificatif, c’est offert. 1 février 1 mars Au téléphone Il n’y a aucune transaction d’argent pour prendre rdv sur la plateforme, les appels sont gratuits. Mais une cagnotte participative est à votre disposition selon vos moyens.

Début : 2024-02-01T08:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T08:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00

A l’été 2021, la Cie La Lune Rousse et 30 artistes du spectacle vivant en Pays de Loire lancent une offre culturelle originale en plein confinement. En quelques mois, ils répondent à des centaines de demandes, lisent de la poésie, des romans, chantent, racontent -quelques fois les yeux fermés- le cœur ouvert, dans une écoute attentive du moment qui se vit.

À l’heure où les images n’ont jamais été aussi présentes, nous prenons le contrepied et misons sur l’imagination du spectateur et sur la relation individuelle. Pour répondre aux besoins des personnes isolées, empêchées de se déplacer, en situation de handicap, ou bien tout simplement prises dans un tourbillon d’activités et en grand besoin d’une bouffée d’art au creux de l’oreille, nous mettons en œuvre cette offre culturelle solidaire et humaine, gratuite pour les usagers.

La technique est simple une plateforme internet bien pensée suivie par une équipe technique à l’écoute et réactive, valorisée par des médiateurs de terrain soutenus par 30 artistes professionnels locaux.

Au téléphone
Chez vous
Paris 75009
Quartier de Rochechouart
Île-de-France