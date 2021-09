Domrémy-la-Pucelle Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle, Vosges Histoires au bord du lavoir Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges

Histoires au bord du lavoir Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, 19 septembre 2021, Domrémy-la-Pucelle. Histoires au bord du lavoir

Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Profitez d’une visite contée par Amélie Armao. Dans un lieu hors du temps, se racontent des histoires de ce qu’on ne voit pas ou de ce qu’on ne voit plus : des histoires de vie, des histoires de silhouettes. Les lavoirs ont toujours été des lieux de rassemblement : pour travailler, discuter, se retrouver ou se cacher. Les histoires se mêlent aux témoignages collectés dans le village de Domremy. La parole des anciens et l’imaginaire des plus jeunes viennent enrichir et colorer le spectacle.

Gratuit.

Profitez d’une visite contée par Amélie Armao. Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, 88630 Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:50:00

Détails Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle, Vosges Autres Lieu Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Adresse 2 rue de la Basilique, 88630 Domrémy-la-Pucelle Ville Domrémy-la-Pucelle lieuville Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc Domrémy-la-Pucelle