Histoires animées dans le noir

Médiathèque Louise Michel, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Places limitées.

Viens écouter des lectures animées dans le noir. Les livres et les personnages prendront vie sur grand écran ! Médiathèque Louise Michel 5 rue François Vernex – Meythet 74960 Annecy Annecy Meythet Haute-Savoie

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00

