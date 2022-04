HISTOIRES À VÉLO SUR LA VOIE VERTE Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Catégories d’évènement: Colombières-sur-Orb

Hérault

HISTOIRES À VÉLO SUR LA VOIE VERTE Colombières-sur-Orb, 25 juillet 2022, Colombières-sur-Orb.

2022-07-25 10:00:00 – 2022-07-25 12:30:00

Colombières-sur-Orb Hérault Colombières-sur-Orb 4 EUR Partez en vélo à la découverte de ces villages gorgés d’histoire. Une visite guidée atypique au cœur du patrimoine du Haut Languedoc!

Visite guidée encadrée par un guide conférencier de 2h à vélo sur les 3 villages de Mons, Olargues et St Julien

Partez en vélo à la découverte de ces villages gorgés d'histoire. Une visite guidée atypique au cœur du patrimoine du Haut Languedoc!

Visite guidée encadrée par un guide conférencier de 2h à vélo sur les 3 villages de Mons, Olargues et St Julien

Accessible à toute personne sachant faire du vélo, parcours facile sur route/chemin carrossables et dans les villages.

