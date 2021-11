Déville-lès-Rouen Médiathèque Anne Frank Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime Histoires à trois voix Médiathèque Anne Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Médiathèque Anne Frank, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Il fait nuit dans la médiathèque. C’est l’heure d’une petite histoire avant de se coucher… Mais l’histoire en question pose question : pourquoi la princesse ne peut-elle pas se sauver elle-même, à cheval et l’épée à la main ? Pourquoi le méchant loup s’en prend-il aux petites filles seules dans la forêt ? Pourquoi les princes ne peuvent-il épouser que des princesses ? Pourquoi les histoires d’amour doivent-elles toutes se terminer par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ? Contes chantés et théâtralisés pour bousculer les stéréotypes (de genre) par l’équipe de la médiathèque Anne Frank.

Sur inscription. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires.

Ils sont trois joyeux drilles. Vous les avez déjà vus mais les connaissez-vous vraiment ? Etes-vous prêts pour le grand frisson ? Médiathèque Anne Frank 2 place François Mitterrand 76250 Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

