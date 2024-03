Histoires à savourer par Mémoires de Cailloux Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, samedi 20 juillet 2024.

Histoires à savourer

Visite flash de la bastide (30 à 45 min.) suivie d’une petite dégustation de produits locaux, lors du marché

Sur inscription, au départ de l’Office de Tourisme

Dates samedis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2024 à 10h30 (env. 1h visite + dégustation)

Renseignements et tarifs au 06 74 40 87 72 ou memoiresdecailloux@gmail.com .

Début : 2024-07-20 10:30:00

fin : 2024-07-20

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine memoiresdecailloux@gmail.com

