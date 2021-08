Paris Médiathèque Hélène Berr île de France, Paris HISTOIRES A PIC – NOVEMBRE DECEMBRE 2021 Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

HISTOIRES A PIC – NOVEMBRE DECEMBRE 2021 Médiathèque Hélène Berr, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 10h30 à 11h30

Le samedi 13 novembre 2021

de 10h30 à 11h30

Le samedi 4 décembre 2021

de 10h30 à 11h30

Le samedi 8 janvier 2022

de 10h30 à 11h30

Les Histoires à Pic, qu’est-ce que c’est ? C’est un temps de lecture, de racontage, de comptines … bref, de plaisir ! Les bibliothécaires vous invitent : Le 1er samedi de chaque mois à partir de 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans, les : – 6 novembre

– 4 décembre



Le 2e samedi de chaque mois à partir de 10h30 pour les enfants de 4 à 7 ans, les : – 13 novembre

– Exceptionnellement : le 8 janvier 2022





Inscription le matin-même en section Jeunesse, dès 10h, place limitées Le stockage des poussettes étant limité sur place, il est préférable, pour des raisons de sécurité, de venir avec un modèle pliable, voire de ne pas en apporter si votre enfant peut marcher. Merci de votre compréhension. Spectacles -> Jeune public Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6, 8 : Daumesnil (307m) 6 : Bel-Air (315m) 29,46,64 A Nation

Contact :Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ Spectacles -> Jeune public Bibliothèques;En famille

