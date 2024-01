Histoires à l’orée du bois (cie La Caisse) Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Entrée libre

Une mystérieuse Femme-Renne vient raconter des histoires à un rêveur endormi. Des histoires très anciennes, de l’époque où les hommes, les animaux et les créatures merveilleuses de la forêt parlaient le même langage. Des histoires très modernes, où chacun est obligé de s’adapter, donnant parfois lieu à des situations loufoques et des aventures rocambolesques ! Ce spectacle, qui mêle conte, théâtre, ombres et musique se joue à la période de Noël pour toute la famille (à partir de 4 ans). Un moment chaleureux de poésie, de fantaisie et d’onirisme débridé !

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.paris.fr/lieux/centre-paris-anim-ken-saro-wiwa-17914

Centre Ken Saro Wiwa