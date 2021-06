Paris Bibliothèque Benoîte Groult Paris Histoires à construire Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégorie d’évènement: Paris

Histoires à construire Bibliothèque Benoîte Groult, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 7 juillet 2021

de 15h à 16h

gratuit

Pioche et créé ! Pars à la pêche aux objets et invente une histoire à partir de ton butin ! Mercredi 7 juillet, 15h pour les enfants de 7 ans et plus (il est nécessaire d’être autonome sur l’écriture). Rdv à la bibliothèque, puis départ pour le jardin de l’Atlantique, s’il fait beau. Gratuit, sur inscription, nombre de places limité. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (192m) 6 : Edgar Quinet (510m) 91 : arrêt Place de Catalogne 88, 59 : arrêt Place de Catalogne

Contact :Bibliothèque Benoîte Groult 0143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ 0143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-07-07T15:00:00+02:00_2021-07-07T16:00:00+02:00

DR Nicolas Ocant

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris lieuville Bibliothèque Benoîte Groult Paris