Histoires 2 batteries Marseille 3e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Histoires 2 batteries Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-13 Rouge Belle de Mai 47 rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Deux batteurs, amis de longue date, revisitent l’histoire de la batterie et du jazz à travers les époques qui ont marqué l’évolution de cet instrument, né avec cette musique.



Du body drumming à la batterie des années 70, la transformation des “tambours” fut vertigineuse.



Avec la complicité du pianiste Grégory Lachaux et du contrebassiste Jean Marie Carniel, Gilles Alamel et Fred Menillo vous emmènent dans ce voyage intense et passionnant.

Soirée “Histoires 2 batteries” au Rouge Belle de Mai le 13 mai.

https://www.rougebelledemai.com/

