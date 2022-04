HISTOIRE VIVANTE – RECONSTITUTIONS HISTORIQUES AU CHÂTEAU DE CLISSON Clisson, 16 avril 2022, Clisson.

Venez découvrir la vie d’une famille noble et de leur suite au XIVe siècle. Dans ce camp implanté avec ses tentes au cœur de la forteresse médiévale, un groupe de serviteurs mené par le Grand Veneur prépare une chasse pour leur seigneur. À leur côté, devenez incollables sur la pratique de la chasse de l’époque. Et pour défendre le château contre l’ennemi, sergents et écuyer se préparent. Au programme : démonstration de tirs à l’arquebuse, duels, manœuvres de piquiers et initiation au maniement de l’épée. /// Samedi 16 avril, Dimanche 17 avril et Lundi 18 avril de 10h30-13h et 14h-18H /// Avec Les Simiane 1370-1400 et Les Obliti Milites : deux associations de reconstitutions historiques. /// Entrée gratuite – visites guidées

