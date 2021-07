Puivert Puivert Aude, Puivert HISTOIRE VIVANTE AU CHÂTEAU Puivert Puivert Catégories d’évènement: Aude

Puivert

HISTOIRE VIVANTE AU CHÂTEAU
2021-07-03 – 2021-07-03
Puivert

Puivert Aude Puivert 5 EUR Dans le parc du Château de Puivert, week-end médiéval. Les milites de Dun accueilleront cette année 6 associations nationales pour un weekend autour du thème « une armée en campagne au XIII° siècle ». Campement, cuisine, hygiène, combats, mobilier… tout est fidèlement reproduit! A voir absolument … +33 4 68 20 81 52 http://chateau-de-puivert.com/ dernière mise à jour : 2021-06-03 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Puivert Étiquettes évènement : Autres Lieu Puivert Adresse Ville Puivert lieuville 42.92098#2.05528