Comme chaque été, les livres et les histoires prennent

l’air avec la bibliothèque des Changes. Les

bibliothécaires vous invitent, petits et grands, à une

séance de lecture animée, les pieds dans l’herbe, à

l’ombre des arbres du Vallon. Repli à la bibliothèque

en cas d’intempérie

Lectures de contes et d’histoire organisées par la Bibliothèque des Changes à l’extérieur dans le parc du Vallon le 7 juillet et le 25 août à 10h30.

