HISTOIRE UNIVERSELLE DE MARSEILLE THEATRE DE L’OEUVRE Marseille, samedi 30 mars 2024.

D’APRÈS ALÈSSI DELL’UMBRIA (ÉDITIONS AGONE)Le collectif Manifeste Rien revient au théâtre le temps de trois soirées pour présenter le spectacle « Histoire universelle de Marseille » d’après Alèssi Dell’Umbria (Éditions Agone), adapté et mis en scène par Virginie Aimone et Jeremy Beschon.Mille ans d’histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Tel est le défi, « le partage » comme on disait jadis. Au 13e siècle, la République marseillaise était écrasée par Charles d’Anjou ; au 16e siècle, le ligueur Charles de Casaulx était assassiné sur ordre d’Henri 4 ; au 17e siècle, Louis 14 installait des canons tournés vers le peuple ! Et que dire des destructions du centre-ville au 19e et 20e siècles ! Il est temps de regarder en arrière pour comprendre ce qui se joue à présent : une urbanisation autoritaire, verticale et ségrégative. Une construction sociale qui ne laisse aucune place aux différentes identités, à la mémoire des luttes, à la pleine citoyenneté. Si le modèle de la République française s’est inspiré des formes politiques locales des cités, celle-ci les a aussi trahies. Trahison, poésie, émeutes… Un théâtre épique et d’actualité pour découvrir une riche expérience d’émancipation.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’OEUVRE 1 RUE MISSION DE FRANCE 13001 Marseille 13