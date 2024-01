Histoire Universelle de Marseille par Manifeste Rien Théatre de l’Oeuvre Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Histoire Universelle de Marseille par Manifeste Rien Mille ans d’histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Tel est le défi, « le paratge » comme on disait jadis. Un théâtre épique et d’actualité pour découvrir une riche expérience d’émancipation. 28 30 mars Théatre de l’Oeuvre

Histoire universelle de Marseille

Par le collectif Manifeste Rien

D’après Alèssi Dell’Umbria (Éditions Agone)

28, 29 et 30 mars à 20h

Au Théâtre de l’Œuvre

1, rue Mission de France 13001 Marseille

Tarifs :

En ligne 15€/12€

Sur place 17€/14€

Infos et résa www.theatre-oeuvre.com

Mille ans d’histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Tel est le défi, « le paratge » comme on disait jadis. Au 13e siècle, la République marseillaise était écrasée par Charles d’Anjou ; au 16ème siècle, le ligueur Charles de Casaulx était assassiné sur ordre d’Henri IV ; au 17ème siècle, Louis XIV installait des canons tournés vers le peuple ! Et que dire des destructions du centre-ville au 19ème et 20ème siècles ! Il est temps de regarder en arrière pour comprendre ce qui se joue à présent une urbanisation autoritaire, verticale et ségrégative. Une construction sociale qui ne laisse aucune place aux différentes identités, à la mémoire des luttes, à la pleine citoyenneté. Si le modèle de la République française s’est inspiré des formes politiques locales des cités, celle-ci les a aussi trahies. Trahison, poésie, émeutes… Un théâtre épique et d’actualité pour découvrir une riche expérience d’émancipation.

« Brillante adaptation de la somme d’Alèssi Dell’Umbria » Ventilo

« Le mérite de faire passer un texte savant en toute simplicité ! » César

« Remarquable interprète, Virginie Aimone incarne cette résistance marseillaise. » Zibeline

« Pourquoi les enfants d’immigrés se sentent si fortement attachés à leur ville ? Autant de questions et d’affects auxquels répond ce spectacle » Hommes & Migrations

« La prouesse est tenue 50 minutes pour raconter 800 pages, une douzaine de siècles et une histoire universelle. » Marseille Internationale

Adaptation Virginie Aimone & Jeremy Beschon / Mise en scène Jeremy Beschon / Comédienne Virginie Aimone / Création lumière Fabrice Giovansili et Jean Louis Floro / Régie lumière Jean Louis Floro

Théatre de l'Oeuvre 1 rue mission de France Marseille 13001

Manifeste Rien