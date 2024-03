Histoire tactile à parcourir Salle des sports Sérent, samedi 16 mars 2024.

Histoire tactile à parcourir Une exploration tactile et visuelle à partir d’un album jeunesse. Samedi 16 mars, 10h15, 11h15 Salle des sports

Début : 2024-03-16T10:15:00+01:00 – 2024-03-16T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T11:15:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Eveillez les sens des tout-petits à travers une exploration tactile et visuelle de l’album « La chasse à l’ours » de Michael Rosen et Helen Oxenbury.

Animé par Flavie de l’Atelier Décousu dans le cadre du Festival du livre jeunesse « OUST, aux livres ! » organisé par la Mairie de Sérent et l’association Korrigans et compagnie.

Salle des sports 18 chemin du paradis 56460 Sérent Sérent 56460 Morbihan Bretagne