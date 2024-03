HISTOIRE, SPORT ET CITOYENNETÉ Florange, vendredi 1 mars 2024.

HISTOIRE, SPORT ET CITOYENNETÉ Florange Moselle

Samedi

À travers 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, découvrez les récits hors norme, de sportives et sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.

La CASDEN, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a initié ce programme « Histoire, Sport & Citoyenneté » pour soutenir la promotion du sport et des valeurs de l’olympisme et proposer un récit exceptionnel sur 125 ans d’histoire autour de sportives et sportifs d’exception.

Exposition créée par la CASDEN Banque Populaire et proposée dans le cadre de la manifestation départementale « Lire en fête… partout en Moselle ! »Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-28 17:00:00

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est mediatheque@mairie-florange.fr

L’événement HISTOIRE, SPORT ET CITOYENNETÉ Florange a été mis à jour le 2024-02-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME