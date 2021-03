Histoire, Sport & Citoyenneté www.casdenhistoiresport.fr, 22 mars 2021-22 mars 2021, Champs-sur-Marne.

Histoire, Sport & Citoyenneté

du lundi 22 mars au dimanche 28 mars à www.casdenhistoiresport.fr

La CASDEN Banque Populaire, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est heureuse de vous présenter l’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté » diffusée dans le cadre du label « Génération 2024 ».

Vous pouvez découvrir l’exposition sur le site internet dédié : [[www.casdenhistoiresport.fr](www.casdenhistoiresport.fr)](www.casdenhistoiresport.fr) et naviguer dans sa version augmentée. Découvrez les olympiades, les différents sports et des portraits de sportives et sportifs qui ont marqué l’Histoire.

Il existe trois formats d’exposition :

● L’exposition « augmentée » visible par toutes et tous sur le site internet dédié

● L’exposition « format Affiche 60×80 cm »

● L’exposition « format Totem 100×200 cm »

Inscrivez-vous sur notre site internet pour bénéficier de l’exposition dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme : [[https://casdenhistoiresport.fr/informations/obtenir-exposition](https://casdenhistoiresport.fr/informations/obtenir-exposition)](https://casdenhistoiresport.fr/informations/obtenir-exposition).

Des Jeux Olympiques D’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

