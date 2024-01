Histoire sociale et urbaine des HBM du 12e arrondissement, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 14h00 à 16h30

Le vendredi 05 avril 2024

de 10h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant Tarif 12 €

Visite guidée du 12e arrondissement de Paris à travers l’histoire des HBM. Le circuit, d’une durée d’environ deux heures trente, suivra en particulier l’avenue Daumesnil et se terminera à la Porte dorée.

Excursion dans le XIIe arrondissement, pour aller à la découverte des HBM – aussi bien de quelques réalisations du début du XXe siècle, notamment celles de fondations privées ; que de quelques productions publiques des années Vingt et Trente – quand on pensait avoir enfin élaboré un cadre législatif performant pour répondre au besoin de logements accessibles.

Ce parcours permettra d’évoquer quelques décennies de l’histoire du logement social.

Les fondations philanthropiques, en pionnières, avaient mis au point la grammaire architecturale des HBM (orientation des immeubles, utilisation de la brique,…) mais aussi leur mode de production et de gestion – expérience qui a largement inspiré les opérations publiques de la ville de Paris.

Les Habitations à Bon Marché (HBM) témoignent des réflexions hygiénistes et sociales qui se sont affirmées au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, période où, à Paris notamment, sévissaient épidémies de choléra, de tuberculose, …

C’est ainsi que, aux expérimentations patronales et philanthropiques du tournant du XXe siècle, succèdent les productions, de plus en plus nombreuses, dues à la puissance publique.

A Paris, les HBM publiques apparaissent tant dans le tissu urbain préexistant qu’aux marges de la ville, à l’emplacement des bien célèbres fortifs (c-à-d l’enceinte de Thiers démolie progressivement dans l’entre-deux-guerres).

L’excursion proposée va vous conduire du cœur du XIIe arrondissement aux HBM de la Porte Dorée, sur la « ceinture rouge ».

Le point de RDV précis de départ de la balade vous sera communiqué après confirmation de votre réservation.

