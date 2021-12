Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Histoire rêvée de la paresse Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison du livre, de l’image et du son, le samedi 5 février 2022 à 15:00

De Sardanapale aux chats de Mahomet, en passant par Aya Nakamura, Hugh Hefner ou encore les oiseaux du paradis, découvrez à quel point la paresse peut être plus salvatrice que le café ! Venez si possible avec de quoi vous mettre à l’aise : un tapis de sol, une chaise longue, un pouf géant, un oreiller, une couette, un masque de nuit ou même votre lit. Conférence performée d’Arsène Juteau accompagnée d’une expérience participative de rêve éveillé Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:00:00

