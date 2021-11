Paris Librairie Compagnie île de France, Paris Histoire : Rendez-vous avec Benedetta Craveri chez Compagnie Librairie Compagnie Paris Catégories d’évènement: île de France

Histoire : Rendez-vous avec Benedetta Craveri chez Compagnie Librairie Compagnie, 10 novembre 2021, Paris.

de 18h30 à 21h

gratuit

La librairie reçoit la professeure de littérature et spécialiste des Lumières, Bendetta Craveri. Elle parlera de son dernier livre : "La Contessa" traduit de l'italien par Dominique Vittoz et paru aux éditions Flammarion. Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre Un destin historique dévoilé, à la lumière d'archives neuves, servie par une grande biographe. Benedetta Craveri retrace le destin de celle qui fut considérée comme la plus belle aristocrate de la cour de Napoléon III (elle fût d'ailleurs sa maîtresse). La comtesse de Castiglione était également une photographe renommée pour ses portraits, qui n'hésitait pas à se mettre en scène devant l'objectif.

