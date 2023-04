Histoire : rencontre avec Aurélien d’Avout en présence de Benoît Peeters Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Histoire : rencontre avec Aurélien d’Avout en présence de Benoît Peeters Librairie Delamain, 25 avril 2023, Paris. Le mardi 25 avril 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Nous recevons Aurélien d’Avout à l’occasion de la parution de son ouvrage « La France en éclats » publié aux Éditions Les Impressions Nouvelles. La France en éclats (éd. les Impressions Nouvelles) est le premier livre d’Aurélien d’Avout, ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en Littérature française. Accompagné d’un riche cahier iconographique, cet ouvrage passionnant jette une lumière nouvelle sur un épisode incontournable de notre passé -la débâcle de 1940- et invite à redécouvrir des œuvres littéraires à la fois classiques et méconnues. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

