Histoire : rencontre avec Arthur Larrue

Paris

Le jeudi 13 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Arthur Larrue à l'occasion de la parution de son ouvrage « La Diagonale Alekhine » publié aux Éditions Folio. Dans un style unique et palpitant, Arthur Larrue explore avec brio la vie et la personnalité, parfois trouble, du mythique champion d'échecs Alexandre Alekhine. Dans ce livre qui ravira les passionnés d'Histoire et bien entendu d'échecs, l'auteur confirme son incroyable talent de conteur. Un roman Tout simplement GENIAL dont nous sommes ravis de fêter la sortie en poche aux éditions Folio, en compagnie de l'auteur et du comédien Louis-Do de Lencquesaing qui nous fera le plaisir de lire quelques extraits ! Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Francesca Mantovani

