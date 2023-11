Histoire politique : Catherine Nay Librairie Le Divan Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 17h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice et journaliste Catherine Nay à l’occasion de la parution de son livre « Secrets de vie » aux Éditions Bouquins.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir “Secrets de vie” publié aux Éditions Bouquins.

Catherine Nay se glisse au cœur de l’intimité d’une trentaine de personnalités incontournables. De Roland Dumas à Édouard Philippe ou Giuliano da Empoli. Le ton à la fois juste et sans concession en font un livre jubilatoire et éclairant sur les hommes et les femmes qui ont fait la Cinquième République.

Journaliste politique dans de nombreux médias et aujourd’hui éditorialiste à Europe 1, Catherine Nay est également une biographe reconnue.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : +33153689068

