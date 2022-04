Histoire partagées – pour des futurs parents Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance, 11 avril 2022, Tinqueux.

Histoire partagées – pour des futurs parents

du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance

? ATELIER POUR LES FUTURS PARENTS – HISTOIRE A PARTAGEES Le 11 et le 14 avril de 10h à 11h _Lire avec bébé c’est un cadeau pour la vie !_ _Un plaisir qui peut se partager même avant sa naissance._ _Un temps juste pour vous et votre enfant à naitre : écouter des poèmes et lire à voix haute pour votre enfant, poèmes, histoire, comptines…._ *Evénement gratuit et sur inscription au 0326081326, cet atelier s’adresse pour des futurs parents.

Sur inscription, gratuit

Un atelier histoires partagées pour des futurs parents, un moment de complicité et de partage entre les parents et le futur enfant.

Centre Culturel,Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue du Général Kleber, 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T11:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T11:00:00