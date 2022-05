Histoire naturelle du cinéma : de quelques animaux virtuels Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le dimanche 5 juin à 17:00

Si l’on entreprenait de raconter une histoire naturelle du cinéma, on ne manquerait pas d’observer que les animaux ont été l’un des premiers grands défis des images de synthèse, tout comme ils avaient été à l’origine du mouvement des images avec la course hippique photographiée par Eadweard Muybridge en 1873. En suivant une telle piste animale, on verra s’esquisser un autre partage écologique des images, au sein duquel les figures humaines ne déterminent plus seules les logiques de représentation. _Okja_, Bong Joon-ho, 2017 © Netflix

