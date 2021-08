Paris Pavillon de l'Arsenal Paris Histoire naturelle de l’architecture – Rencontre avec Philippe Rahm Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Guidé par Philippe Rahm, commissaire de l’exposition, découvrez une histoire inédite de l’architecture pour comprendre comment, depuis son invention au néolithique, la ville et l’architecture n’ont cessé d’être façonnées par le climat, les maladies, les invasions, les révolutions agricoles, les énergies disponibles ou même les éruptions volcaniques. Au travers de documents historiques, photographies, matériaux, dispositifs lumineux, l’exposition met en lumière le rôle des conditions naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire de l’architecture, pour contribuer à imaginer demain une ville mieux armée pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires. Pourquoi nos enzymes sont à l’origine de l’architecture ? Comment le blé a inventé les villes ? Pourquoi les petits pois sont à l’origine des cathédrales ? Pourquoi les arts décoratifs sont avant tout thermiques ? Pourquoi la peur des mauvaises odeurs a fait s’élever d’immenses coupoles ? Comment un brin de menthe est à l’origine de Central Park ? Comment l’éruption d’un volcan a créé la ville moderne ? Pourquoi le pétrole fait pousser des villes dans le désert ? Autant d’interrogations pour des histoires inédites qui racontent aux enfants comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments. **INFORMATIONS** Dimanche 19 septembre de 14h à 16h : visite guidée de l’exposition par Philippe Rahm suivie de la signature de l’ouvrage autour de l’exposition de 17h à 19h : visite guidée de l’exposition par Philippe Rahm suivie de la signature de l’ouvrage autour de l’exposition Entrée libre sur inscription **INSCRIPTIONS** [Inscription en cliquant ici](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12115-rencontre-avec-philippe-rahm.html)

Gratuit sur inscription

Visite guidée et signature de l’ouvrage Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

