Histoire musicale « Ma boîte à bonheur » Ludo bibliothèque Ondres Ondres, samedi 3 février 2024.

Histoire musicale « Ma boîte à bonheur » Ludo bibliothèque Ondres Ondres Landes

« Ma boite à bonheur » invite les enfants à écouter des histoires pleines de tendresse, de poésie et de magie. Ensemble, partons à la rencontre de Syabou et son doudou, Ourson et petit renard des sables, Rita sur son nuage…

Un magnifique voyage au cœur de l’imaginaire avec petits instruments de musique, marionnettes et autres objets surprises. Un moment de joie et d’émerveillement à partager !

Animé par Sylvaine Terpereau de la compagnie Karacoil.

Pour les tout petits de 6 mois à 4 ans.

Sur inscription.

RDV de 10h30 à 12h.

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

Début : 2024-02-03 10:30:00

fin : 2024-02-03 12:00:00



L’événement Histoire musicale « Ma boîte à bonheur » Ondres a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Seignanx