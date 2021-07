Roubaix Roubaix / Médiathèque Nord, Roubaix Histoire musicale de la région Roubaix / Médiathèque Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Tout le monde a déjà chantonné « Le P’tit Quinquin », mais qui connaît son histoire ? C’est en novembre 1853 que cet « Hymne du Nord » a été chanté pour la première fois à Lille par son créateur, Alexandre Desrousseaux. L’historien local Patrice Desdoit nous parlera de cette grande époque, des chansonniers, des goguettes et des cabarets, représentée à Roubaix par Gustave Nadaud. La rencontre se terminera sur l’air du « P’tit Quinquin » en compagnie du chanteur roubaisien Nicolas Daquin.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Roubaix / Médiathèque 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix

2021-10-08T18:30:00 2021-10-08T20:30:00

