Nous recevons avec joie l'autrice Michèle Cotta à l'occasion de la parution de son livre « Ma cinquième » aux Éditions Bouquins. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir "Ma cinquième" publié aux Éditions Bouquins. Des portraits mordants des personnalités politiques majeures de la Cinquième République par une proche du pouvoir. Recrutée par le service politique de L'Express, et travaillant sous l'autorité de Françoise Giroud, Michèle Cotta deviendra familière de tous les acteurs de la vie politique. Leurs vies, leurs itinéraires politiques surtout, la passionnent et l'intriguent. Presse écrite, radio, télévision… Michèle Cotta a mis son grand talent d'observatrice de la vie politique française au service de nombreux médias, mais aussi de ses livres.

