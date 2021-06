Libercourt Les cités minières de Libercourt Libercourt, Pas-de-Calais Histoire, Mémoire et Murs Les cités minières de Libercourt Libercourt Catégories d’évènement: Libercourt

Pas-de-Calais

Histoire, Mémoire et Murs
Les cités minières de Libercourt, 25 octobre 2021

du lundi 25 octobre au mercredi 27 octobre

Après une découverte du patrimoine minier de Libercourt et une sensibilisation à la valeur universelle de ce parimoine minier, les enfants et les adolescents du quartier de la Haute Voix vont poser, en compagnie de Martin Granger du collectif Métalu A Chahuter, un regard original et décalé sur leur environnement proche. Travail d’ation culturelle tout au long des vacances scolaires de l’année 2021-2022. Une restitution finale ouverte au tout public est envisagée dans l’espace public autour des œuvres éphémères et pluridisciplinaires créées par les jeunes en juin ou juillet 2022 à l’occasion des 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial.

groupes captifs encadrés par le service jeunesse de Libercourt

Parcours décalé dans les cités minières de Libercourt
9 allée des marcassins Libercourt

