Histoire matérielle des collections du Musée des Moulages Musée des Moulages Lyon, mardi 25 juin 2024.

Histoire matérielle des collections du Musée des Moulages Visites guidées Mardi 25 juin, 18h00 Musée des Moulages

3 visites prévues, durée 1 heure, départ à 18h, 18h30 et 19h, limitée à 20 personnes par visite. Possibilité de visite en anglais. Fermeture du musée à 21h.

Le Musée des Moulages de l’université Lumière Lyon 2 conserve près de 2 000 épreuves en plâtre, 300 objets archéologiques et plusieurs dizaines de milliers de photographies. Cet ensemble d’objets réunis au tournant des XIXe et XXe siècle avait au départ une vocation scientifique et pédagogique, il servait de collection d’étude pour les disciplines naissantes de l’archéologie et de l’histoire de l’art. Depuis quelques années, l’université investit pour ses collections. À ce jour, une cinquantaine de sculptures a ainsi été restaurée, la dernière en date étant celle du tirage de la Porte du Paradis.

Nous proposons lors de cette visite d’observer les moulages non pour ce qu’ils représentant mais pour leur matérialité, et de révéler ce que les observations minutieuses et les restaurations de ces dernières années nous ont appris à leur sujet. On abordera notamment les techniques de fabrication, le traitement particulier des surfaces, la fragilité du plâtre et les marques de leur utilisation centenaire dans une université de sciences humaines et sociales.

Musée des Moulages 87 Cr Gambetta, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes