Histoire : Maryvonne de Saint Pulgent chez Delamain

Librairie Delamain Paris, 11 décembre 2023 19:30, Paris

de 19h30 à 21h00

Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Maryvonne de Saint Pulgent à l’occasion de la parution de son nouveau livre « La Gloire de Notre-Dame – La Foi et le pouvoir » aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir La Gloire de Notre-Dame – La Foi et le pouvoir publié aux Éditions Gallimard. Maryvonne de Saint Pulgent revient sur huit siècles d’Histoire de Notre-Dame. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’incendie du 15 avril 2019 suscite une émotion mondiale attestant de la gloire universelle de Notre-Dame de Paris. L’audace de son architecture fait de Notre-Dame l’un des grands foyers intellectuels européens. Maryvonne de Saint Pulgent a été directrice du patrimoine au ministère de la Culture jusqu’en 1997 et professeur associé de musicologie à Paris IV. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Librairie Delamain
155 rue Saint-Honoré
75001 Paris

