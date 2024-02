Histoire : Josette Elayi au Divan Librairie Le Divan Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’historienne Josette Elayi à l’occasion de la parution de son nouveau livre « L’Empire babylonien » aux Éditions Perrin.

Au programme : présentation, signature et verre amical.

Venez découvrir “L’Empire babylonien” publié aux Éditions Perrin.

Josette Elayi propose la première histoire française de l’Empire babylonien.

Cette étude revient sur la formation du royaume babylonien, sur son apogée, puis sur sa chute. Comme elle l’a fait pour la Phénicie et l’Assyrie, l’autrice de cette remarquable synthèse s’est penchée sur de nombreuses et exceptionnelles sources textuelles et archéologiques.

Historienne spécialiste du Moyen-Orient, Josette Elayi a enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad avant de poursuivre ses recherches à Paris au Collège de France.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR