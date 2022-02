Histoire intime d’Elephant Man Lons-le-Saunier, 5 février 2022, Lons-le-Saunier.

Histoire intime d’Elephant Man l’Amuserie Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-02-05 21:00:00 – 2022-02-25 22:30:00 l’Amuserie Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

EUR 10 Elephant man : Il revient. Oui. Il revient avec son « homme éléphant », parceque son spectacle, en perpétuelle évolution, est un indispensable. Avec ce solo étrange et drôle, on a l’impression de naviguer dans le cerveau de Fantazio. Toutes les pensées foutraques qu’il a dans son crâne nous habitent et nous laissent pantois. Ce spectacle n’est pas un spectacle de plus, aussitôt vu aussitôt oublié, c’est une superbe vision intime d’un artiste pur et virtuose, qui nous dérange et nous enchante à la fois…

Réservation conseillée (mais pas obligatoire) au 03 84 24 55 61

theatre-group@orange.fr +33 3 84 24 55 61 http://www.lamuserie.com/

l’Amuserie Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

