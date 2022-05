Histoire géologique de la plaine du Rhin

Histoire géologique de la plaine du Rhin, 8 mai 2022, . Histoire géologique de la plaine du Rhin

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 16:30:00 EUR Histoire géologique de la plaine du Rhin Découvrez l’histoire du fossé Rhénan tout au long d’un sentier aux roches et aux affleurements évocateurs. Lieu : Sentheim/Lauw

Public : Tout public, un peu de marche sur piste et sentier, circuit de 4 km.

Rdv : 14h00 Musée de la Maison de la Terre à Sentheim

Durée : 2h30 environ

Tarifs : 10 euros adultes, 4 euros enfants entre 7 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents. Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

