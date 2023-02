Histoire générale de l’Art – Cours en visio conférence HDA-GP – COURS EN VISIO CONFERENCE, 10 février 2023, PARIS.

Histoire générale de l'artCes cours proposent une approche inédite de l'art, décomplexée et conviviale. Leur objectif premier est de donner au regard les clés de lecture indispensables à la compréhension des œuvres les plus diverses, de la statuette préhistorique à l'installation contemporaine. Loin de présenter une accumulation rébarbative, les œuvres sont choisies par le conférencier pour leur exemplarité, posément regardées et amplement commentées. Un temps de discussion clôt chaque cours.La Renaissance (XVe – XVIe siècle) En France, comment parler italien avec un accent français ? Au début du XVIe siècle, une grande partie de l'Europe est séduite par la Renaissance italienne. Princes et rois rivalisent pour acquérir des œuvres ou faire venir à leurs cours des artistes italiens. En France, une "manière française" apparaît au château de Fontainebleau.

Le cours en visioconférence nécessite de disposer d’une connexion internet suffisante et d’un matériel adapté permettant d’accéder au réseau Internet. Nous vous invitons à vérifier que votre ordinateur/tablette/smartphone est configuré pour ce type de dispositif.

Histoire générale de l’art

Ces cours proposent une approche inédite de l’art, décomplexée et conviviale. Leur objectif premier est de donner au regard les clés de lecture indispensables à la compréhension des œuvres les plus diverses, de la statuette préhistorique à l’installation contemporaine. Loin de présenter une accumulation rébarbative, les œuvres sont choisies par le conférencier pour leur exemplarité, posément regardées et amplement commentées. Un temps de discussion clôt chaque cours.

La Renaissance (XVe – XVIe siècle)

En France, comment parler italien avec un accent français ?

Au début du XVIe siècle, une grande partie de l’Europe est séduite par la Renaissance italienne. Princes et rois rivalisent pour acquérir des œuvres ou faire venir à leurs cours des artistes italiens. En France, une “manière française” apparaît au château de Fontainebleau.

