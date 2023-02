Histoire générale de l’Art – Cours en présentiel HÔTEL DES INVALIDES, 11 février 2023, PARIS.

Auditorium Austerlitz Durée: 2 heures Vous aimez l'art et vous souhaitez prendre du temps pour découvrir ou approfondir son histoire? HISTOIRES D'ART vous propose des cours d'histoire de l'art à la carte, conçus pour s'adapter à vos attentes et à vos envies. Une approche inédite de l'art, menée par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, historiens de l'art passionnés et expérimentés. Les cours se déroulent le samedi, de 11h à 13hAuditorium Austerlitz, Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle,75007, ParisLe XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle est-il féminin ? Après l'austérité des dernières années du règne de Louis XIV, le XVIIIe siècle est celui de la recherche de l'intimité et des plaisirs dans un décor précieux et raffiné. Mais l'influence de femmes telles que Madame de Pompadour ou la reine Marie-Antoinette a-t-elle été aussi décisive qu'on le pense ordinairement ?

HÔTEL DES INVALIDES PARIS 129 RUE DE GRENELLE 75007

Le XVIIIe siècle



Le XVIIIe siècle est-il féminin ?

Après l’austérité des dernières années du règne de Louis XIV, le XVIIIe siècle est celui de la recherche de l’intimité et des plaisirs dans un décor précieux et raffiné. Mais l’influence de femmes telles que Madame de Pompadour ou la reine Marie-Antoinette a-t-elle été aussi décisive qu’on le pense ordinairement ?

