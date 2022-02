Histoire féminine de la poésie – Andrée Chedid (1920-2011) Saint-Malo, 18 mars 2022, Saint-Malo.

Histoire féminine de la poésie – Andrée Chedid (1920-2011) La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-03-18 16:30:00 – 2022-03-18 La gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Avec Edwige Rousseau « La Roulotte d’Esmeralda »

Poétesse française d’origine syro-libanaise, Andrée Chedid publie son premier ouvrage en 1952, suivi de nouvelles, de poèmes, de pièces de théâtre, de romans et de littérature jeunesse.

Mère et grand-mère de Louis et Matthieu Chedid, elle est considérée comme un auteur phare de la littérature française. Son humanisme et la dénonciation de la violence et de la guerre parcourent ses nombreux ouvrages.

La gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

