Castries Castries Castries, Hérault HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES Castries Castries Catégories d’évènement: Castries

Hérault

HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES Castries, 11 septembre 2021, Castries. HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES 2021-09-11 – 2021-09-11

Castries Hérault Castries 99 9 EUR Visiter Castries, c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants. Développé au Moyen Age sur une butte autour du château autrefois protégé par un rempart dont on aperçoit encore aujourd’hui les vestiges, Castries va connaitre de grandes transformations au XIX e siècle. Eglise, mairie, développement de la nationale, la cité est au cœur de changements majeurs. Mais c’est son château, témoignage remarquable de l’architecture du Languedoc, son parc à la française dessiné par André Le Nôtre, et son aqueduc, unique en son genre, qui vont faire entrer Castries dans l’Histoire. Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant au parking du château – Castries Visiter Castries c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants Visiter Castries, c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants. Développé au Moyen Age sur une butte autour du château autrefois protégé par un rempart dont on aperçoit encore aujourd’hui les vestiges, Castries va connaitre de grandes transformations au XIX e siècle. Eglise, mairie, développement de la nationale, la cité est au cœur de changements majeurs. Mais c’est son château, témoignage remarquable de l’architecture du Languedoc, son parc à la française dessiné par André Le Nôtre, et son aqueduc, unique en son genre, qui vont faire entrer Castries dans l’Histoire. Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant au parking du château – Castries dernière mise à jour : 2021-06-29 par OT MONTPELLIER

Détails Catégories d’évènement: Castries, Hérault Autres Lieu Castries Adresse Ville Castries lieuville 43.67748#3.98647