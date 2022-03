Histoire et petite histoires sur l’instruction à Caen Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Histoire et petite histoires sur l’instruction à Caen Caen, 20 mars 2022, Caen. Histoire et petite histoires sur l’instruction à Caen Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie-Louvel Caen

2022-03-20 09:15:00 09:15:00 – 2022-03-20 12:15:00 12:15:00 Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie-Louvel

Caen Calvados Dans le cadre des ” Rendez-vous vélo-marche “, partez en balade à vélo sur le thème de l’instruction à Caen.

Circuit vélo commenté sur l’instruction à Caen hier et aujourd’hui comme pilier de la transition de notre société.Départ 9h15 de l’hôtel de ville (retour vers 12h15)Réservation au 06 13 37 29 56 (25 places disponibles)

Dans le cadre des " Rendez-vous vélo-marche ", partez en balade à vélo sur le thème de l'instruction à Caen. Circuit vélo commenté sur l'instruction à Caen hier et aujourd'hui comme pilier de la transition de notre société… +33 6 13 37 29 56

Hôtel de ville Esplanade Jean-Marie-Louvel Caen

