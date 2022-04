Histoire et Jazz au Manoir de Prébois Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Histoire et Jazz au Manoir de Prébois Hermanville-sur-Mer, 21 mai 2022, Hermanville-sur-Mer. Histoire et Jazz au Manoir de Prébois Hermanville-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21

Hermanville-sur-Mer Calvados Promenade scénarisée et concert de jazz vocal Promenade scénarisée et concert de jazz vocal delongcamperic@gmail.com +33 7 79 82 28 13 Promenade scénarisée et concert de jazz vocal Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Histoire et Jazz au Manoir de Prébois Hermanville-sur-Mer 2022-05-21 was last modified: by Histoire et Jazz au Manoir de Prébois Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 21 mai 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados